Concorezzo cantiere via dante asfaltature strada chiusa (Foto by Michele Boni)

Lavori di asfaltatura in via Dante a Concorezzo, obbligo di svolta per chi proviene da Vimercate Da lunedì 29 marzo all’altezza della nuova rotatoria è chiusa la corsia di marcia per i veicoli provenienti da Vimercate, con obbligo di svolta in via Volta.Martedì 30 marzo sarà invece chiuso il tratto all’altezza della rotatoria di via Don Minzoni.

Attenzione alla circolazione viabilistica a Concorezzo. Lunedì 29 marzo, per lavori di fresatura e asfaltatura, in via Dante, all’altezza della nuova rotatoria di via Volta, è chiusa la corsia di marcia per i veicoli provenienti da Vimercate, con obbligo di svolta in via Volta. La modifica alla viabilità sarà in vigore per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Martedì 30 marzo sarà invece chiuso il tratto di via Dante all’altezza della rotatoria di via Don Minzoni, sempre per i veicoli provenienti da Vimercate.

Per tutta la durata dei lavori sarà sempre consentito il transito ai veicoli provenienti da Monza e diretti a Vimercate e verrà garantita la percorrenza in entrambi i sensi di marcia degli autobus di linea. Sempre da martedì 30 marzo cominceranno anche i lavori di manutenzione della rete fognaria lunga via Libertà da parte di BrianzAcque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA