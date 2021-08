Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

CARATE via Volta

Lavori alla rete fognaria, acqua e gas a Carate Brianza: via Volta chiude per un mese A Carate Brianza Brianzacque al lavoro su rete fognaria, dell’acquedotto e del gasdotto nella zona di Realdino: dal 30 agosto al 30 settembre (e comunque fino al termine dei lavori), verrà chiusa via Volta nel tratto compreso tra il civico 52 e via Isonzo.

Nelle prossime settimane, la società Brianzacque realizzerà importanti lavori di riparazione della rete fognaria, dell’acquedotto e del gasdotto che interesseranno la zona di Realdino, a Carate Brianza. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, annunciando che per consentire il regolare svolgimento dei lavori, e garantire la tutela del patrimonio stradale e la pubblica sicurezza, dal 30 agosto al 30 settembre (e comunque fino al termine dei lavori), verrà chiusa via Volta nel tratto compreso tra il civico 52 e via Isonzo.

Per l’intera durata dei lavori sarà inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dagli scavi e in via Calvi, dove verrà predisposto il doppio senso di circolazione.

