Lavori alla chiesa di Fornaci di Briosco: l’umidità ha i giorni contati Tutto pronto per l’inizio del cantiere che toglierà, si spera definitivamente, l’umidità dalla chiesetta di Fornaci di Briosco.

Inizieranno a marzo 2022 i lavori per salvare dall’umidità la chiesa dell’Immacolata e dei Tre Fanciulli a Fornaci. L’intervento di impermeabilizzazione partirà dall’esterno e permetterà, uno volta ultimato, di rendere agibili i due spogliatoi annessi al campo da calcio. Nel progetto è compresa la posa di una nuova recinzione attorno alla Grotta della Madonna di Lourdes. Finiti gli esterni sarà il turno degli interni.

«La restauratrice è al lavoro sui muri per vedere se esistono dei dipinti da salvare – ha spiegato il parroco della Comunità pastorale San Vittore don Riccardo Castelli – I saggi saranno consegnati alla Soprintendenza che ci dirà come procedere». Complessivamente per sistemare la Grotta di Lourdes, gli spogliatoi e creare un cavedio per raccogliere l’umidità bisognerà spendere 52.500 euro. La cifra è stata in parte coperta dalle offerte dei parrocchiani che hanno già donato 33.500 euro.

«Devo dire grazie a tutti perché nonostante il difficile periodo di pandemia le persone rispondono – ha aggiunto don Riccardo – I lavori da fare sono tanti in tutte le tre chiese della Comunità pastorale ma non si può agire diversamente perché senza manutenzione la situazione va peggiorando». La costruzione della chiesa di Fornaci fu iniziata nel 1896 in seguito a una disposizione testamentaria del proprietario terriero Carlo Consonni. La chiesa fu però benedetta e aperta al pubblico solo il 13 maggio 1908.

