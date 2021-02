Lavagne multimediali e notebook in regalo dai concessionari Bmw Motorrad alle scuole (anche in Brianza) Dodici concessionari della rete ufficiale di Bmw Motorrad Italia, che si sono aggiudicati un concorso interno, hanno deciso all’unanimità di devolvere l’intero importo derivante dal premio a loro assegnato a favore di 16 scuole per acquistare 48 Lim (lavagne interattive multimediali) e 48 notebook.

Dare un segnale di grande attenzione agli studenti e al mondo della scuola che sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Da questo presupposto è partita l’iniziativa di dodici concessionari della rete Bmw Motorrad Italia che hanno deciso di destinare l’intero premio derivante da un contest interno per acquistare 48 Lim (lavagne interattive multimediali) e 48 notebook da destinare a sedici istituti scolastici, a beneficio di circa 1.200 studenti. I dodici concessionari vincitori protagonisti di questa iniziativa sono: Activ Motor Snc (NO), Activa Spa (TN), Bike House Como srl (CO), Cascioli Spa (AP), Co.Mo. Srl (FR), Due C Srl (PC), F.lli Lazzarini Snc (PU), Monchiero Moto Srl (CN), Moto Sport Musciacchio Srl (TA), Perego Motorrad Srl (BG), Special Car Spa (CA) e Valli Motorrad Srl (MB). La presenza del concessionario monzese Valli testimonia il fatto che una parte della strumentazione, oggi imprescindibile per qualsiasi alunno stante la situazione della pandemia e l’utilizzo massiccio della didattica a distanza, sarà destinata a una scuola e degli alunni brianzoli.

«I consumatori – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - in particolare millennial e generazione Z, chiedono a gran voce alle imprese di essere le protagoniste del cambiamento del mondo e del tentativo di risolvere i problemi più urgenti che affliggono la società».

.«L’impegno sociale di Bmw Motorrad Italia e della rete dei concessionari – ha dichiarato Salvatore Nicola Nanni, direttore generale di Bmw Motorrad Italia - è espressione di una partnership che va oltre gli aspetti commerciali e di brand. Siamo da sempre impegnati in attività di responsabilità sociale d’impresa con un programma strutturato perché questi sono i valori che ci ispirano, valori che sono condivisi anche dai nostri concessionari».

