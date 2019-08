L’automobilista “fantasma” di Veduggio va alla Polstrada: «Soccorso da mia sorella» Si è presentato spontaneamente martedì al comando della polizia stradale di Seregno l’automobilista, residente nel Comasco, che domenica pomeriggio, in Valassina, all’altezza di Veduggio, dopo essere finito contro un guard rail con una Audi, si era allontanato dal luogo del sinistro.

Svelato il “mistero” dell’auto trovata senza conducente dopo che, domenica 25 agosto, nel pomeriggio dopo un’uscita di strada si era infilata sotto un guard rail in Valassina a Veduggio in direzione sud. L’automobilista, che abita nel Comasco, martedì 27 agosto si è presentato spontaneamente al comando della polizia stradale di Seregno e ha riferito agli agenti che non si è fermato nel punto dell’incidente in quanto ha chiesto e ottenuto soccorso dalla sorella. Nei suoi confronti per il momento non sono stati presi provvedimenti.

