L’atleta paralimpica Giusy Versace al San Giuseppe di Monza per incontrare gli studenti Lunedì 6 maggio incontro rivolto agli studenti al collegio San Giuseppe Villoresi di Monza: ospite l’atleta paralimpica Giusy Versace.

L’appuntamento, alle 14.30 di lunedì 6 maggio, è con Giusy Villoresi, atleta paralimpica e scrittrice, politica e conduttrice televisiva. Interverrà nell’ambito del ciclo di conferenze organizzato dal Collegio Villoresi San Giuseppe con il patrocinio del comune. Nel 2005 Versace resta coinvolta in un incidente stradale e perde entrambe le gambe.

Nel 2010 inizia a correre, grazie all’ausilio di due protesi in carbonio: «È riuscita a trasformare la tragedia in opportunità di cambiamento e, con forza e determinazione, ha ottenuto risultati eccezionali», scrivono gli organizzatori. Come una dozzina di titoli italiani per i record di velocità, nella sua categoria, nei 100, 200 e 400 metri. “Conversazioni al Villoresi”, a ingresso libero, è una rassegna aperta a tutti gli studenti che frequentano le scuole del territorio.

