L’atlante anagrafico di Monza: ecco la via più giovane, quella delle famiglie e dei single Dagli under 3 agli over 85: il Comune di Monza ha pubblicato il rapporto sulla distribuzione per età e modello familiare. La strada più giovane è via Borgazzi dove vive il maggior numero di 18 enni e di nuovi nati, ma nella fascia 0-3 anni vince viale Libertà. Spetta a via Lecco ha il record di residenti single.

Sono via Borgazzi e viale Libertà le strade in cui nel 2017 a Monza si sono esposti più fiocchi azzurri e rosa. Con sedici nati a testa guidano la classifica dello “stradario della fertilità” stilato dall’ufficio Statistica del comune di Monza. Segue con 15 nati via Ugo Foscolo e con 14 via Buonarroti. Nelle prime dieci strade da primato figurano anche con 11 nati le vie Rota, Asiago, Borsa e Mercadante, mentre con 10 nascite chiudono la classifica le vie Guerrazzi e Cavallotti.

Le stesse strade (con qualche aggiunta) compaiono anche nella classifica delle vie dove risiedono più bambini da 0 a 3 anni. In questo caso è viale Libertà a guidare l’elenco con 78 piccoli, seguita da via Cavallotti e Buonarroti con 50 e Borgazzi con 48.

Il maggior numero di compleanni di figli diciottenni si sono registrati invece a Monza nel 2017 in via Borgazzi e Gadda (16), seguite da Borsa, Pellegrini, Guerrazzi (15).



La mappa dell'anagrafe di Monza



La mappa della città di Monza, così come appare ridisegnata dai dati demografici , mostra inoltre le vie Guerrazzi, Borsa, Libertà e Lecco come le strade dove vivono le famiglie con più figli maggiorenni ancora in casa : 203 i “bamboccioni” nelle case di via Guerrazzi, 183 in via Borsa, 168 e 164 in via Libertà e Lecco.

Se siete single e cercate un’anima gemella è bene che iniziate a frequentare con più assiduità via Lecco dove risiedono 296 single o viale Libertà e Cavallotti con 284 e 274 cuori solitari. Compaiono nell’elenco anche due strade che non figurano nelle altre classifiche come via Boito e San Gottardo nel quartiere San Biagio e Cazzaniga con 188 e 176 single. La strada più rosa di Monza, dove vivono più donne, è viale Libertà con 901, seguite da Cavallotti (834) e Lecco (775); via Rota è a metà classifica con 663 donne e chiude l’elenco via Monte Bianco a Triante con 535.

Tra le strade più multietniche c’è via Pellegrini a Cederna (364 stranieri residenti), seguita a distanza da via Rota (291) e Cantore (284), chiude la top ten via D’Annunzio nel quartiere di San Rocco con 166. I grandi anziani (over 80 anni) sono però in via Lecco (159), Cavallotti (147), Monte Bianco (144).

© RIPRODUZIONE RISERVATA