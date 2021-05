Lastra d’acciaio di tre quintali gli finisce su una gamba, operaio di Monza portato con l’elisoccorso all’ospedale di Varese

Infortunio sul lavoro venerdì 14 maggio nel pomeriggio in una azienda di Turate (Como). Per cause al vaglio dei carabinieri la lastra ha colpito un 59enne che è stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale di Varese.