L’Asst di Monza tra le eccellenze chirurgiche: nove premi per San Gerardo e Desio Nove premi speciali per l’Asst di Monza nell’ambito del sesto seminario italiano “sul Percorso Chirurgico”, che si è tenuto a Terni. Gli ospedali San Gerardo e di Desio hanno ottenuto otto riconoscimenti per la performance di eccellenza di sala operatoria. Quello di Monza premiato anche per la performance di ospedale.

Nove premi speciali per l’Asst di Monza nell’ambito del sesto seminario italiano “sul Percorso Chirurgico”, che si è tenuto a Terni il 21 e 22 settembre. Gli ospedali San Gerardo e di Desio hanno ottenuto otto riconoscimenti per la performance di eccellenza di sala operatoria e uno per la performance di ospedale riservato alla struttura monzese.

L’edizione 2018 del Forum PerChir ha rilevato e confrontato tra loro le performance del percorso chirurgico di quaranta ospedali nazionali. I singoli ospedali sono stati valutati secondo un pannello di indicatori: dalla produzione in termini di quantità e di peso medio, all’utilizzo di sale operatorie e di risorse, all’assetto organizzativo e all’informatizzazione.

Nelle valutazioni complessive, il presidio San Gerardo si è classificato al sesto posto (terzo considerando i soli ospedali pubblici) fra i 40 ospedali partecipanti.

Monza è stata permiata nella valutazione delle performance di eccellenza chirurgica per le specialità di Chirurgia della Mano, Chirurgia Maxillo-facciale, Cardiochirurgia e, fra gli ospedali della categoria fra 500 e 900 posti letto, come migliore specialità di Ginecologia.

DESIO



Il presidio di Desio, che ha partecipato per la prima volta al Forum, ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza assoluta per le specialità di Chirurgia Generale, Urologia, Otorinolaringoiatra, e, fra gli ospedali della categoria fra 300 e 500 posti letto, come migliore specialità di Ortopedia.

Nel corso del convegno è stato anche presentato il sistema utilizzato per la programmazione degli interventi in sala operatoria: la relazione è stata a cura dell’ingegnere gestionale della Asst di Monza, Luigi Messina.

“Questo riconoscimento, che vede la Asst di Monza perfezionarsi rispetto all’anno precedente, va ai chirurghi, agli anestesisti, al personale infermieristico e di direzione medica e allo staff di ingegneria gestionale coinvolto nel processo di ottimizzazione dell’attività chirurgica e nell’ottimizzazione della logistica del paziente chirurgico - sottolinea Matteo Stocco, Direttore Generale della ASST di Monza -. Siamo una squadra in continuo allenamento per migliorare le prestazioni e mantenere alte le performance. I risultati raggiunti ci spronano e ci spingono al miglioramento continuo”.

