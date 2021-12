Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’associazione pescatori “Quattro Mulini” di Verano Brianza ha festeggiato 50 anni di vita Mezzo secolo di vita: è il traguardo festeggiato dall’Associazione Pescatori Quattro Mulini di Verano Brianza.

Pescatori da cinquant’anni. Domenica 12 dicembre l’Associazione Pescatori Quattro Mulini di Verano Brianza ha festeggiato il mezzo secolo di vita. Era infatti il 1971 quando un gruppo di amici, tutti appassionati di pesca, diede vita al longevo sodalizio scegliendo come primo presidente Tarcisio Rossini. L’associazione nei primi anni di vita si sosteneva con le quote versate dai soci poi il presidente Graziano Dalla Rovere portò a Verano la “Sagra del Pesce”. L’ultima edizione risale a otto anni fa.

Una delle premiazioni

Gli ultimi pescatori di Verano domenica scorsa si sono riuniti per tagliare la torta del 50esimo e premiare i campioni sociali del 2021 e del 2020. Il presidente in carica Ermanno Simioli ha consegnato il titolo 2020 ad Antonio Mignolo e il titolo 2021 a Fabio Colombo. Nel corso della giornata i pescatori hanno ricordato con stima e affetto l’ex presidente Lucio Danielli scomparso in ottobre.

La premiazione

