L’assessore Terzi boicotta l’assemblea dei sindaci brianzoli su Pedemontana? L’assessore regionale: «Non so di che incontro si stia parlando, è tema della Provincia di Monza» L’assessore regionale Terzi, per il Pd, boicotterebbe l’assemblea dei sindaci della Provincia di Monza e Brianza su Pedemontana. Ma l’esponente leghista della giunta Fontana cade dalle nuvole: «Non so di che incontro si stia parlando».

«Non sappiamo di quale incontro si stia parlando, considerando che si tratta di un incontro con la Provincia e non con la Regione. Sono comunque certa che il presidente Luca Santambrogio dimostrerà piena attenzione a questo tema come a tutti gli altri fino ad ora». Con queste parole, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi, ha risposto a il Cittadino in merito alla vicenda degli “stati generali” di Pedemontana, promosso dalla Provincia di Monza ma, stante alla ricostruzione fatta dalla Pd brianzolo, a seguito del consiglio provinciale tenutosi in settimana, boicottata proprio da Palazzo Lombardia.

Santambrogio ha dichiarato martedì 1° febbraio, in consiglio provinciale, che la riunione con i sindaci dovrà essere rinviata perché, dopo settimane, non è ancora arrivata la conferma di partecipazione. Sembra che i referenti della società abbiano chiesto il permesso all’assessore Claudia Terzi per partecipare e che l’assessore regionale non abbia ancora dato una risposta» aveva detto Vincenzo Di Paolo, capogruppo in consiglio provinciale per il gruppo Brianza Rete Comune.

