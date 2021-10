L’assessore regionale Bolognini in visita a In-Presa a Carate Brianza - VIDEO L’intervista Visita dell’assessore regionale Stefano Bolognini a In-Presa a Carate Brianza.

Tappa a Carate per l’assessore regionale allo Sviluppo città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, che nel pomeriggio di martedì 5 ottobre ha fatto visita alla sede della società cooperativa sociale In-Presa di Carate Brianza. L’ultimo di una serie di incontri sul territorio con i giovani che studiano, lavorano e vivono in Lombardia, parte di un progetto di più ampio respiro lanciato da Regione Lombardia, che mira a coinvolgere i ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia. L’incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta e l’assessore caratese Ian Farina, è stato un’occasione per confrontarsi con i giovani studenti di In-Presa su varie tematiche e bisogni, tra cui l’esigenza di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e la necessità di valorizzare gli stage formativi-professionali, riconoscendo dei contributi economici.

