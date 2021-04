L’asparago rosa di Mezzago è quasi pronto: presto sarà in vendita, in bilico (ancora) la tradizionale sagra Manca poco e l’asparago rosa di Mezzago sarà in vendita. Ancora in bilico, causa pandemia, la tradizionale sagra.

L’asparago rosa di Mezzago è ormai pronto a tornare nei punti vendita e sulle tavole dei suoi tanti estimatori. Da qualche settimana nelle campagne mezzaghesi sono riprese le attività tipiche della tradizionale coltivazione; trinciatura, concimazione, sarchiatura e per finire la formazione dei caratteristici cumuli e la successiva copertura con i teli per garantire le ottimali condizioni di temperatura, umidità ed esposizione solare. Nel frattempo i canali commerciali sono stati riattivati e in parte rinnovati; si rinsaldano i rapporti e le collaborazioni con gli addetti alla raccolta e al confezionamento, con l’immancabile supporto di tanti volontari. L’obiettivo è quello di ritornare a livelli di produzione e commercializzazione almeno doppi rispetto alla passata stagione, quando gli effetti della crisi pandemica, benché comuni a tutto il comparto agricolo, avevano particolarmente colpito la filiera dell’asparago, concentrandosi proprio nei mesi cardine dell’attività.

L’asparago rosa di Mezzago

Probabilmente anche quella ormai imminente non sarà una stagione a pieno regime, ancora parzialmente condizionata dal portarsi della crisi, ma l’esperienza maturata e la determinazione dei coltivatori sono un ottimo viatico per la ripartenza. Ancora non è certo se, e in quale forma potrà essere realizzata la Sagra dell’asparago rosa di Mezzago, tradizionale veicolo di promozione in grado di assorbire parte della produzione e generare importanti ricadute sul mercato locale. A fronte di questa incertezza che condizionerà ulteriormente la stagione, la Pro Loco di Mezzago sta valutando le possibili alternative, immaginando forme e modalità di realizzazione più flessibili, velocemente adattabili alla situazione tuttora in divenire. In ogni caso, nel suo ruolo di aggregatore e di coordinatore dei produttori, continuerà a sostenere l’asparago rosa di Mezzago sia nelle attività di garante del protocollo di produzione, sia nella fondamentale opera di valorizzazione e promozione del marchio.

Il logo che caratterizza le confezioni

A breve dunque sarà nuovamente possibile acquistare l’Asparago Rosa di Mezzago in vendita diretta presso i produttori, nei diversi esercizi commerciali del territorio e nei punti vendita dei più noti marchi della grande distribuzione. Inoltre, le particolari caratteristiche di questa eccellenza agroalimentare, troveranno come sempre grande espressione alle tavole dei tanti ristoranti del territorio che riserveranno all’Asparago Rosa di Mezzago un posto d’onore nei loro menù stagionali..

