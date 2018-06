Lasciano il figlio di 6 anni a casa e escono all’alba per tentare il colpo in farmacia Una coppia di Solaro ha lasciato in casa il figlio di sei anni ancora addormentato per andare a tentare il colpo in farmacia. Cittadini insospettiti hanno chiamato i carabinieri e fatto saltare i piani.

Li hanno beccati, come si suole dire, con le mani nel sacco: lei motore acceso in auto pronta alla fuga, lui con il registratore si cassa in braccio. È la storia di una coppia di rapinatori di Solaro, rispettivamente di 38 e 41 anni che, la settimana scorsa, ha cercato di rubare senza fortuna da una farmacia di Garbagnate. Non sapendo bene come fare, intuendo che non fosse il luogo adatto per un bambino di 6 anni, hanno pensato di lasciare a casa da solo il figlio ancora addormentato, per uscire un attimo all’alba a fare un colpo. E infatti il bambino è stato ritrovato, fortunatamente sano e salvo, dai carabinieri intervenuti sul posto. I due invece sono stati beccati dagli uomini dell’arma in servizio a Garbagnate: a destare i primi sospetti l’auto ferma fuori dalla farmacia di via Montenero, a pochi passi dal parco delle Garbine, a un orario piuttosto insolito, visto che era mattina molto presto. I militari, avvisati da alcuni cittadini insospettiti anche per una serie di furti ai danni delle farmacie di Ceriano e Cogliate ma anche di Caronno Pertusella, si sono fermati e hanno trovato le grate della farmacia allargate con un cric, esattamente come era successo poche settimane fa negli altri paesi.

Da lì è spuntato il rapinatore, con il registratore di cassa in mano. Appena visti i militari, l’uomo ha gettato l’apparecchio in un cespuglio e ha cercato di fuggire, senza successo. In auto sono stati ritrovati vari attrezzi utili allo scasso. È successo sabato scorso. L’uomo è stato processato per direttissima nelle ore successive e portato in carcere a San Vittore, mentre la donna è stata denunciata anche per abbandono di persona incapace e sottoposta a obbligo di dimora.

