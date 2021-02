Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’aria, la pentola che bolle e il Covid: scienza protagonista nelle scuole di Sovico In occasione della giornata dedicata la scuola secondaria di primo grado di Sovico ha celebrato la ricorrenza con un intero giorno dedicato ad approfondire la tematica dei cambiamenti climatici.

In occasione della Giornata della Scienza, mercoledì 24 febbraio la scuola secondaria di primo grado di Sovico ha celebrato la ricorrenza con un intero giorno dedicato ad approfondire la tematica dei cambiamenti climatici.

“Che aria tira?”, “L’atmosfera, una pentola che bolle: sì, ma fino a che quota?” sono stati i temi al centro di due incontri on line che si sono tenuti a scuola, a partire dalle 9.30 di mercoledì, e che hanno portato gli studenti ad interfacciarsi con due esperti, la dottoressa Daniela Fumulari del Cnr-Isafom (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) di Napoli, e il dottor Luca Ferrero, dell’università Milano Bicocca. In mattinata, inoltre, gli studenti della classe 3B dell’Istituto “Paccini” di Sovico hanno presentato il video “Coronavirus Sars CoV-2: cosa sappiamo davvero?”.

