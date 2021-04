L’app di Dazn finisce ko, Inter-Cagliari non si può vedere: scoppia la protesta sui social È scoppiata la protesta sui social a causa di un malfunzionamento dell’app di Dazn che ha impedito a diversi abbonati di vedere la partita Inter-Cagliari.

Problemi sulla piattaforma Dazn per Inter-Cagliari. Diversi telespettatori connessi in streaming in tutta Italia non sono riusciti a vedere gran parte del lunch match di serie A per problemi di natura tecnica, con tanto di protesta sui social. «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo», scrive su Twitter Dazn.

Sull’argomento è intervenuto il Codacons, che in una nota chiede «immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l’impossibilità di fruire del servizio acquistato».

