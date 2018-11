L’annuncio di Varedo: «Telecamere in tutte le scuole e in ogni classe» Varedo, il Comune dove nell’aprile scorso ci fu il caso della ”maestra bulla”, sarà tra i primi in Italia ad attuare il Testo unificato sulla sicurezza nelle strutture scolastiche e installerà telecamere in tutte le scuole e in ogni classe.

Telecamere in tutte le scuole e in ogni classe. Varedo, il Comune dove nell’aprile scorso ci fu il caso della ”maestra bulla”, sarà tra i primi in Italia ad attuare il Testo unificato sulla sicurezza nelle strutture scolastiche. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il neo assessore a Istruzione, Società partecipate e Fondazione Versiera, Laura Caldan.

«Stiamo aspettando che sia pronta la normativa nazionale. Come sempre, ci vorrà il suo tempo. Ma appena sarà possibile, la attueremo alla lettera».

Laura Caldan assessore Lega Nord Varedo

Le telecamere costituiranno una misura di prevenzione e di sicurezza contro le violenze e gli abusi.



«Ma – tiene a precisare – saranno usate con cautela. Solo la polizia locale e i carabinieri potranno visionare le immagini e solo in seguito a una denuncia. Si tratta di una misura di sicurezza, ma anche una risposta ai genitori dei bambini vittime dei maltrattamenti».

Avete fatto passi avanti sulla protezione delle scuole contro i furti? «Abbiamo dotato le scuole di sistemi anti-intrusione e, dove previsto, c’è un custode. Si tratta di dissuasori, non è facile proteggere le scuole, ma per noi è importante fare il massimo in modo che nessuno violi gli spazi dove vivono i nostri figli».

Il suo prossimo impegno? «Proseguire il lavoro di rinnovamento degli edifici scolastici di Varedo».

