L’annuncio del sindaco Pagani: «Nova Milanese è una città Covid free» Il sindaco Fabrizio Pagani ha comunicato la novità nella mattinata di sabato 10 luglio: Nova Milanese è una città Covid free.

La comunicazione è arrivata nella mattinata di sabato 10 luglio. L’ha scritta sui social il sindaco Fabrizio Pagani: Nova è una città Covid free. «Voglio iniziare la mia comunicazione settimanale con un grazie. Grazie a tutti voi perché finalmente la città è Covid free. Un risultato raggiunto con tanta fatica e determinazione che, auspico, ci permetta di lasciarci alle spalle questo lungo anno e mezzo» ha scritto Pagani.

«Proprio per questo, in vista delle finali degli Europei di domenica sera, mi sento in dovere di raccomandare a tutti di usare la testa e continuare a rispettare le regole se vogliamo vincere la partita contro il Covid. Siamo tutti tifosi, io per primo sarò incollato alla tv in fibrillazione, prepariamoci a tifare e a sostenere la nostra nazionale, ma non abbassiamo la guardia anche se la seguiremo con parenti e amici. E pure dopo – non dico nulla per scaramanzia – ma, mi avete capito! Non facciamo scherzi».

