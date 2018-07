L’annuncio del capo della polizia: «Questura a Monza entro l’anno»

Mercoledì 18 Luglio 2018

Vimercate, a processo per il restauro di Villa Sottocasa: assolti Rampi e Brambilla, nessuna condanna

Nessuna condanna per il senatore brianzolo del Partito democratico Roberto Rampi, assolto in primo grado nel processo, terminato martedì, per presunti abusi sul restauro della ...