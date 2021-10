Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Luci a led in un parcheggio di Lissone

Lampioni spenti, 120 segnalazioni a Lissone in un mese: il Comune attiva un indirizzo mail Iniziativa del Comune dopo che sono già state 120 le segnalazioni di disservizi nell’illuminazione pubblica inoltrate alla ditta che dal 1 settembre si occupa del servizio di manutenzione.

Sono già oltre 120 le segnalazioni di disservizi nell’illuminazione pubblica inoltrate dal Comune di Lissone alla ditta che dal 1 settembre si occupa del servizio di manutenzione. Ora, l’amministrazione comunale apre un indirizzo e-mail dedicato alla cittadinanza per il pronto intervento per la pubblica illuminazione. Un servizio che permetterà all’utenza di segnalare in tempo reale rotture e guasti di lampioni, favorendo (ci si augura) interventi tempestivi.

A partire da giovedì 7 ottobre, è infatti possibile segnalare disservizi, guasti o inconvenienti nell’illuminazione pubblica inviando una mail a [email protected] indicando nel dettaglio il numero di palo oggetto di segnalazione, il nome della via e il numero civico situato nelle più immediate vicinanze. È anche possibile allegare fotografie relative al disservizio.

«Un servizio nuovo che verrà gestito dall’azienda incaricata della manutenzione della pubblica illuminazione - dichiara Marino Nava, vicesindaco con delega alla Città Vivibile - in questo modo vogliamo migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio sul territorio, colmando alcuni dei deficit che ci erano stati segnalati dai cittadini».

In attesa della definitiva concessione del servizio di pubblica illuminazione (il Comune è in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato), il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è stato affidato dal 1 settembre scorso alla ditta Colman Luca di Nembro.

Attualmente, il Comune ha già inoltrato oltre 120 richieste di intervento dando seguito alle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza nelle settimane passate. Alcuni interventi sono già stati eseguiti, come il ripristino dell’illuminazione in via Manzoni.

L’indirizzo mail sarà esclusivamente dedicato alle segnalazioni della pubblica illuminazione e sostituirà integralmente i precedenti riferimenti.

Il contratto prevede a carico dell’azienda la manutenzione ordinaria dei corpi luminosi e quella straordinaria, oltre all’immediata riattivazione degli impianti fuori uso e interventi di riparazione e ripristino su impianti di illuminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA