Lampeggiante blu come quello delle forze dell’ordine per saltare le code

Lampeggiante blu sull’auto per non arrivare tardi al lavoro: denunciato un lissonese Un lissonese di 34 anni è stato denunciato per aver installato sulla sua auto un lampeggiante a luce blu come quelli della polizia. Lo usava per saltare la coda e non arrivare in ritardo al lavoro a Varedo.

Per saltare la coda, aveva installato sulla sua auto un lampeggiatore a luce blu, simile a quelli in uso alla polizia. L’automobilista, un lissonese di 34 anni, aveva escogitato questo stratagemma per saltare la fila in via Maestri del Lavoro a Desio e raggiungere così in poco tempo il suo posto di lavoro, presso un autosalone di Varedo. Non aveva considerato, però, che il suo metodo salta-code era illegale.

I carabinieri desiani lo hanno sorpreso giovedì mattina alle 8.50 mentre superava sul lato destro una colonna di auto ferme al semaforo, col suo lampeggiante a luce blu. Non contento, stava passando anche col semaforo rosso tra via Caravaggio e via Milano, immettendosi pericolosamente nel flusso di auto dirette a Nova Milanese. Nei suoi confronti sono state elevate alcune sanzioni per la violazione del codice della strada e gli è stata ritirata la patente. Il giovane è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA