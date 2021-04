L’allerta del Cai San Fruttuoso di Monza: attenzione alle false mail inviate a nostro nome Il consiglio del Club Alpino del quartiere invita chiunque riceva mail sospette a non cliccare sui link contenuti né a rispondere. «In molte mail, inoltre, come mittente compare l’indirizzo [email protected], non attivo da anni»

Il Cai, Club Alpini di San Fruttuoso, Monza, lancia un’allerta su un presunto tentativo di truffa attraverso l’invio di mail fraudolente. «Mostrano come mittente il C.A.I. San Fruttuoso - spiegano dal Consiglio direttivo del Club - ma che in realtà mirano a rubare dati personali o a installare malware sul computer del destinatario».

Spiegano anche che le mail in questione sono facilmente riconoscibili in quanto sia l’oggetto del messaggio che link a corredo sono evidentemente anomali. «In molte mail, inoltre, come mittente compare l’indirizzo [email protected], il vecchio indirizzo del C.A.I. San Fruttuoso non attivo da anni» spiegano ancora. «Se siete tra i destinatari di tali messaggi, non cliccate assolutamente sui link presenti e non rispondere in alcun modo al messaggio: spostatelo invece nella cartella spam e quindi bloccate il mittente. In caso di dubbi - concludono dal Cai San Fruttuoso - non esitate a contattarci».

