L’album delle figurine storiche di Seregno: sabato 16 novembre banco di scambio con il Cittadino L’album delle figurine storiche della città di Seregno è stato un successo e sabato 16 novembre il Cittadino, che ha promosso l’iniziativa, dà l’appuntamento in piazza per scambiare le doppie e cercare quelle mancanti.

L’album delle figurine storiche della città di Seregno è stato un successo e sabato 16 novembre il Cittadino, che ha promosso l’iniziativa, dà l’appuntamento in piazza: tra le 10 e le 12, all’Edicola del corso di corso Matteotti 23, c’è l’occasione per gli appassionati di scambiarsi le doppie delle immagini che immortalano luoghi o personaggi che sono inquadrabili in modo particolare tra la fine del XIX secolo e gli anni Settanta del secolo scorso. Doppie da scambiare o figurine mancanti da ricercare.

Copertina album figurine Seregno

La scelta è stata effettuata per agevolare l’afflusso degli interessati, considerato che il chiosco si trova a ridosso del centro storico, ma al di fuori del perimetro della zona a traffico limitato, e pertanto può essere raggiunto facilmente e senza problemi anche da chi è privo dell’indispensabile pass.



La partecipazione è libera, sul posto sarà presente anche un incaricato del giornale che provvederà ad assistere coloro che ne avessero necessità.

Successivamente, con modalità e tempistica che saranno annunciati, sarà quindi possibile acquistare direttamente le figurine mancanti. L’album, realizzato pescando soprattutto nello sterminato archivio del Circolo culturale Seregn de la memoria e con la collaborazione e il sostegno di Aeb, racconta la Seregno del passato attraverso cento scatti d’epoca.

