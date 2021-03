L’agratese Elena Ferretti con Gio Evan al Festival di Sanremo: «Grande emozione» Al Festival di Sanremo l’agratese Elena Ferretti ha duettato con Gio Evan nella serata dedicata alle cover: «Che emozione, non pensavo alla mia età di salire sul palco dell’Ariston».

C’è un po’ di Agrate sul palco dell’Ariston di Sanremo. Giovedì 4 marzo l’agratese Elena Ferretti, arrivata seconda alla trasmissione “The Voice Senior”, ha duettato nella serata delle cover del Festival della canzone italiana con Gio Evan insieme a Ann Harper, Gianni Pera ed Erminio Sinni, interpretando “Gli anni” degli 883. «È stata una grande emozione – ha detto Ferretti – non mi aspettavo di salire alla mia età sul palco di Sanremo. Dopo aver partecipato a The Voice speravo che si potesse aprire qualche porta, ma in questo caso per me e anche per tutti i miei colleghi si è aperto un portone. È stato molto bello anche se durante la presentazione non siano stati detti i nostri nomi, ma siamo stati citati solamente come i cantanti di The Voice. Inoltre non ci hanno nemmeno regalato i fiori ma ce li siamo comprati io ed Ann. Resto comunque contenta di questa esperienza inattesa».

Tra l’altro l’esibizione di Gio Evan e i protagonisti di The Voice è stata annunciata da Zlatan Ibrahimovic arrivato in ritardo all’Ariston perché bloccato nel traffico e trasportato velocemente da un motociclista trovato in autostrada.

