L’agenzia viaggi per viaggiare con il prorpio cane Si chiama TripForDog ed è un’agenzia viaggi creata per andare incontro ai possessori di cani che vogliono trascorrere vacanze serene in compagnia dei loro amici a quattro zampe. Com’è nata l’idea.

È un’agenzia viaggi creata per andare incontro ai possessori di cani che vogliono trascorrere vacanze serene in compagnia dei loro amici a quattro zampe. Si chiama TripForDog.com ed è un portale, unico nel suo genere. Tante le proposte e le opportunità di svago per consentire alle famiglie di poter stare sempre con i loro animali o di avere a disposizione un dog sitter esperto che può occuparsi temporaneamente del cane ogni volta che gli è vietato l’ingresso da qualche parte. I viaggi sono stati pensati da esperti in grado di confezionare itinerari su misura e per tutte le tasche alla scoperta di itinerari sempre nuovi.

Tra le proposte vi sono BauTour di branco, dog trekking, tour naturalistici ed enogastronomici pet friendly.

L’idea di TripForDog è venuta al milanese Marco Fabris durante un viaggio in Spagna insieme al suo cane Mela.

“In quell’occasione - racconta - ci siamo trovati ad affrontare i mille problemi che rendono la vita difficile a migliaia di cani e ai loro accompagnatori umani. Da lì è nato TripForDog, che negli ultimi 6 anni ha portato in vacanza oltre un milione famiglie allargate”.

La missione del portale, che ora conta un nutrito team di umani e di quadrupedi, è “quella di agevolare gli spostamenti, le vacanze, le esperienze e le attività di chi vuole viaggiare insieme al proprio cane, prevenendo di fatto l’abbandono. Abbiamo una visione molto familiare, per noi i nostri cani fanno parte a tutti gli effetti della famiglia e hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro membro. Per questo abbiamo deciso di estendere l’attività di TripForDog.com ai tour personalizzati e alle uscite di branco, dove il binomio cane-umano vive esperienze stupende insieme”.

