Ladri scatenati a Monza: rubano un’auto da un box e fanno razzia in alcuni uffici Due furti in due giorni a Monza denunciati alla polizia di stato: a San Fruttuso i ladri hanno rubato un’auto e alcuni attrezzi da lavoro in un box, in via santa Maddalena hanno invece asportato computer e contanti per un bottino complessivo di circa otto/diecimila euro. Indaga la polizia di stato.

Due furti in due giorni a Monza denunciati alla polizia di stato: nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 i soliti ignoti hanno colpito a San Fruttuoso, nel box di una abitazione. Il proprietario si è dimenticato le chiavi di accensione nell’auto e i ladri ne hanno approfittato per rubargli la vettura, vecchia ma ancora funzionante. I ladri hanno fatto razzia anche di attrezzi da lavoro.

Un altro colpo è avvenuto in alcuni uffici di via Santa Maddalena, questa volta nella notte tra lunedì 18 e martedì 19. Colpiti uno studio grafico, uno studio legale e uno studio commerciale: ignoti sono penetrati nell’edificio, al civico 1, forzando alcune tapparelle delle finestre , in un cortile interno. Una volta negli uffici hanno asportato computer e 1.500 euro in contanti, per un bottino complessivo di circa otto/diecimila euro in fase di quantificazione. I titolari si sono accorti dell’accaduto martedì mattina e hanno dato l’allarme facendo intervenire gli agenti per i rilievi.

