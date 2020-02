Ladri nelle scuole di Monza e Brugherio: spariti computer, tablet e macchine fotografiche Due colpi in poche ore nelle scuole di Monza e Brugherio: dal pomeriggio di venerdì 31 alla notte di sabato 1 rubati computer, tablet e fotocamere al Mapelli e in un asilo.

Ladri nelle scuole di Monza e di Brugherio e indagini in corso. Nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato primo febbraio effrazione all’istituto superiore Mapelli di Monza, in via Parmenide: i ladri hanno sottratto alla scuola un computer e le monete presenti nei distributori automatici. Non diverso quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì 31 a Brugherio, alla scuola dell’infanzia Umberto I di via De Gasperi: lì sono sparite due macchine fotografiche e alcuni tablet. Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Monza e quelli della stazione di Brugherio.

