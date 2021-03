Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’accusa di tradirlo, la picchia e la violenta per mesi: arrestato dai carabinieri di Brugherio Un uomo di 28 anni è stato denunciato dalla compagna dopo mesi di vessazioni, violenze e abusi compiuti anche sotto gli effetti di droga e alcol. I Carabinieri del Comando provinciale di Monza invitano tutte le vittime di violenze a rivolgersi presso qualunque Stazione dell’Arma.

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che avrebbe aggredito e violentato la convivente. Un rapporto che si è nel tempo trasformato e dopo le liti verbali l’uomo è passato alle aggressioni fisiche, fino ad arrivare a vere e proprie violenze sessuali nei confronti della donna che l’uomo accusa di tradirlo. Così nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Brugherio l’hanno arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo avrebbe agito anche sotto l’effetto di alcol e droga. Dopo mesi di angoscia la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri di Brugherio che, immediatamente, hanno attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosso” con la Procura di Monza, effettuando tutti gli accertamenti previsti volti alla tutela della vittima.

Nei confronti del 28enne, che nel frattempo si era trasferito presso l’abitazione di un’altra donna, è scattato l’arresto per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale iniziati da settembre 2020 fino ai primi mesi del 2021. I Carabinieri del Comando provinciale di Monza colgono l’occasione per invitare tutte le vittime di violenze a rivolgersi presso qualunque Stazione dell’Arma, da sempre impegnate in prima linea nel contrasto alle violenze di genere e nella tutela delle fasce deboli.

