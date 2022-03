La vita di don Mario Ciceri (presto beato) diventa uno spettacolo teatrale La compagnia teatrale “Diego Fabbri” di Veduggio con Colzano porta in sce na lo spettacolo teatrale “Don Mario Ciceri, l’uomo, la fede, il ricordo”

Don Mario Ciceri sarà beato. La cerimonia è in programma per sabato 30 aprile. Nell’attesa la compagnia teatrale “Diego Fabbri” di Veduggio con Colzano ha lavorato allo spettacolo “Don Mario Ciceri, l’uomo, la fede, il ricordo” sui testi della scrittrice Paola Cereda.

Il venerabile Servo di Dio Mario Ciceri nacque a Veduggio l’8 settembre 1900. Fu ordinato sacerdote il 14 giugno 1924 e nominato coadiutore nella parrocchia di Sant’Antonino Martire a Brentana di Sulbiate, dove rimase per tutta la vita. Durante la Seconda Guerra Mondiale realizzò molte opere di carità a favore dei giovani partiti per il fronte, degli ebrei e dei ricercati dai militari nazi-fascisti. Il 9 febbraio 1945 era in bicicletta quando fu investito da un carretto, morì a Brentana di Sulbiate per i traumi dell’incidente il 4 aprile del 1945. Nel dicembre 2016 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui don Mario Ciceri veniva dichiarato Venerabile.

La prima rappresentazione dell’opera è in programma per giovedì 7 aprile alle 21 nella sala teatrale “Ciceri” di Veduggio con Colzano, l’iniziativa è promossa dal gruppo “Amici di don Ciceri”.

