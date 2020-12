Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La virologa Ilaria Capua apre l’anno accademico dell’università Bicocca È la virologa Ilaria Capua l’ospite d’onore dell’apertura dell’anno accademico dell’università Milano Bicocca, che a Monza, al confine con Lissone, ha la sua sede della facoltà di Medicina in collegamento con l’ospedale San Gerardo. Mercoledì 2 dicembre il suo intervento “Salute circolare, salute di tutti”.

Apertura dell’anno accademico dell’università Milano Bicocca, che a Monza, al confine con Lissone, ha la sua sede della facoltà di Medicina in collegamento con l’ospedale San Gerardo: uno dei centri che più si sono occupati di Covid in questi mesi di pandemia. E sarà uno dei virologi più noti, Ilaria Capua, a tenere l’intervento di apertura dell’anno, mercoledì 2 dicembre: è la direttrice dell’One Health center of Excellence dell’università della Florida e parlerà di “Salute circolare, salute di tutti”.

Evento presieduto dalla rettrice dell’Università di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni e moderato dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Sideri. In programma anche un intervento video del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L’inaugurazione è organizzata in streaming, nel pomeriggio di mercoledì.

