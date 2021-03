Villasanta Martina Calisti e Karola Vigliotta in tv (Foto by Michele Boni)

La villasantese Martina Calisti in tv a “Guess my age” da Enrico Papi Ha partecipato alla trasmissione di Tv 8 con un’amica milanese: «E’stata un’esperienza stupenda. Speriamo di aver fatto divertire almeno un po’ in questo periodo non troppo facile» ha detto.

Una villasantese concorrente a “Guess my age”. La giovane Martina Calisti insieme all’amica milanese Karla Vigliotta ha preso parte alla trasmissione tv di Enrico Papi andata in onda su Tv 8 mercoledì 3 marzo. « Anche se non abbiamo vinto è stata un’esperienza stupenda. Speriamo di avervi fatti divertire almeno un po’ in questo periodo non troppo facile. Grazie alla mia compagnia di avventure Karla Vigliotta» ha fatto sapere la 23enne brianzola.

Le due ragazze non sono riuscite a indovinare l’età esatta delle tre persone che si sono presentate in studio, ma adesso la stessa Calisti ha fatto sapere che «ci siamo divertite talmente tanto che abbiamo fatto domanda per partecipare ad altre trasmissioni». Tra l’altro, la presenza sul piccolo schermo ha fatto sì che, l’indomani, molti clienti di Calisti, che è un agente di commercio, l’abbiano chiamata telefonicamente per complimentarsi per la simpatia mostrata durante la trasmissione.

