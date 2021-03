La videoricetta della parrocchia San Gerardo di Monza: ecco i biscotti di Pasqua Un’altra Pasqua distanziati. E allora la parrocchia San Gerardo di Monza convoca la comuinità su internet per preparare insieme i biscotti di pastafrolla per Pasqua. In vista di un evento live domenica per creare addobbi per la tavola.

Otto minuti di comicità e simpatia per spiegare, tra gag e siparietti domestici, come fare i biscotti pasquali in casa. La videoricetta tutta da gustare l’hanno pubblicata sul sito della parrocchia i sacerdoti della chiesa di San Gerardo, a Monza, insieme al gruppo della Rosticceriaweb, il team di parrocchiani appassionati di cucina.

La ricetta è la classica pastafrolla, con tanto di lista degli ingredienti a portata di mano per realizzare in pochi minuti l’impasto ideale per fragranti biscotti. Davanti alla macchina da presa si sono poi messi tutti, ma proprio tutti: dal parroco, don Massimo Gaio a don Stefano Chiarolla, il responsabile dell’oratorio e i volontari con indosso il grembiule da cuoco.

I biscotti di Pasqua della parrocchia di San Gerardo di Monza

Ognuno ha registrato la sua parte di ricetta dalla propria cucina: chi l’elenco degli ingredienti, chi le fasi della lavorazione fino alla cottura finale e alla decorazione finale con cioccolato e zuccherini.

«Sarebbe stato bello fare in oratorio i nostri biscotti di Pasqua, ma purtroppo la situazione attuale non ce lo permette e così vi invitiamo a farlo a casa vostra, con i genitori, i nonni e i fratelli», spiega don Chiarolla, prima di cimentarsi anche lui con l’impasto.

I biscotti di Pasqua della parrocchia di San Gerardo di Monza

Un’occasione in più per continuare a stare vicini. La parrocchia propone anche dei laboratori creativi per addobbare la tavola pasquale. Basta collegarsi al sito della parrocchia (sangerardo.org) e iscriversi a uno dei laboratori proposti. L’appuntamento è per domenica 28 marzo, alle 15. Ovviamente online.

LA VIDEORICETTA

