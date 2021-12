La Valmalenco in Villa Cusani a Carate Brianza per l’8 dicembre La Valmalenco in Villa Cusani a Carate Brianza con il Cai mercoledì 8 dicembre. C’è anche un artigiano di Lanzada produttore del tipico Lavec.

Un “fil rouge” tra il rifugio Capanna Carate, a 2.636m in alta Valmalenco, gestito dalla sezione caratese del Cai, e la tradizionale festa della Madonna dell’8 dicembre, quest’anno presso Villa Cusani.

A far da collegamento saranno i comuni della Valmalenco, che porteranno dall’alta valle sondriese le caratteristiche lavorazioni in pietra ollare, famose in tutto il mondo. Per l’occasione saranno presentati diversi oggetti ricavati dalle pietre di Lanzada e Chiesa Valmalenco, come tazze, bicchieri, piatti e altre meraviglie, tra cui le caratteristiche pentole in pietra ollare chiamate in dialetto valtellinese “i lavec”, che hanno una lunga storia tradizionale.

Sarà inoltre possibile assistere “in diretta” alla realizzazione di questi oggetti, che verranno realizzati per mano di un artista di Lanzada. Questo gemellaggio, fortemente voluto dalla locale sezione del Cai, dai sindaci di Carate e di Lanzada e dai gruppi culturali della Valmalenco, è dettato anche dalla forte amicizia che lega questi rappresentanti e vuole essere un incontro per uno scambio di conoscenze sulle tradizioni e culture che ci legano a questa valle che porta il nome di Carate sulle alte cime.

