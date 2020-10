La Triuggio Marching Band dà la sveglia in tv in una pubblicità per R101 La Triuggio Marching Band è protagonista in tv di uno spot pubblicitario per la trasmissione “La banda” di R101. Intanto sono ripresi gli allenamenti e anche la ricerca di nuove “reclute”.

“È bello svegliarsi con la banda”. Nello spot televisivo in onda su diverse emittenti nazionali, il riferimento è a “quella di R101”, morning show radiofonico on air dal lunedì al sabato. Per omonimia, la banda che si vede in pubblicità è però anche quella che entra in una camera da letto suonando a mo’ di sveglia: è la Triuggio Marching Band, ingaggiata per la realizzazione della réclame che sta rimbalzando nelle TV italiane.

«È un onore per noi essere la vostra banda...che sveglia l’Italia - commenta il maestro Paolo Colombo riferendosi all’opportunità offerta da R101 - Niente male per essere stata la prima esperienza post lockdown».

LEGGI Un anno fa a X Factor:

La Triuggio Marching Band sul palco di X Factor 2019 - FOTO e VIDEO

L’avventura ha preso avvio qualche settimana fa, quando l’associazione è stata contattata dall’agenzia pubblicitaria ingaggiata per lo spot. «Ci è subito piaciuta l’idea di essere associati a La banda di R101, morning show molto seguito e popolare», riconoscibile dall’energia e dalle voci di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Lester, Cristiano Militello e i personaggi di Leonardo Fiaschi “Lenny”.

«Lo spot è stato girato a Milano in una villa d’epoca trasformata in set per l’occasione - racconta Colombo - Le riprese ci hanno impegnato un’intera giornata e sono state realizzate con il coinvolgimento di un numero ridotto di marching players» per ragioni legate alla logistica e al rispetto delle misure anti-Covid.

«Ovviamente è sempre piacevole partecipare a queste iniziative, soprattutto in un periodo come questo di forzata inattività, evento che ci ha permesso di avere una inattesa ma gradita visibilità».

Per la Triuggio Marching Band non si tratta di una prima assoluta nel mondo pubblicitario, anzi. Nel settore è già piuttosto conosciuta poiché ha già preso parte a campagne pubblicitarie e spot. Tra gli altri marchi che ha accompagnato con la propria musica e la propria immagine ci sono Renault, Jeckerson, Ceres, Philipp Plein e Vogue Italia.

Le prove e l’attività ordinaria della banda sono ormai ricominciate da qualche settimana. Per i prossimi mesi, probabilmente in prossimità di Natale, sono previste iniziative di autofinanziamento in vista della partecipazione alla Rose Parade di Pasadena, California: sarà il primo gennaio 2022, evento esclusivo e prestigioso per il quale la formazione triuggese (unica italiana) si sta già allenando. L’associazione è aperta al contributo di nuove “reclute”. Le prove sono tutti i venerdì al palazzetto delle scuole medie di via Kennedy: color guard dalle 20 alle 21.30, fiati e percussioni dalle 21 alle 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA