La sorpresa di Pasqua a Lissone: ecco le prime immagini del nuovo palazzetto

Sorpresa di Pasqua del vice sindaco di Lissone, Marino Nava che sui social mostra alcune immagini in esclusiva del nuovo palazzetto in fase di realizzazione. Le fotografie testimoniano che i lavori procedono a buon ritmo tra via Di Vittorio e via Lando Conti. Ancora alcuni mesi di lavori e, salvo imprevisti, l’intervento sarà ultimato; l’assessore alla città vivibile, Marino Nava, ha voluto rendere noto- con alcune immagini aggiornate - che il cantiere avanza.

Un’altra immagine dell’interno del nuovo palazzetto in fase di realizzazione

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Congiuntamente agli operatori il Comune ha deciso di dotare la nuova struttura di un impianto di aerazione innovativo. Il nuovo palazzetto porterà Lissone ad avere una struttura di 2.500 metri quadri, con una capienza di 600 posti a sedere, con un campo da gioco polifunzionale in grado di accogliere diverse discipline - in primis basket e pallavolo -, con 2 tribune laterali, oltre ad altre piccole palestre per le associazioni, e un bar ristorante.

