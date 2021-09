Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La soddisfazione di Birra Gaia dopo i premi a Cibus: «Passione, studio e ricerca delle materie prime» Il birrificio di Carate Brianza si è fatto notare con tre birre su nove presentate al concorso di Unionbirrai. «Frutto di passione, studio e ricerca delle materie prime», dicono.

Carate Brianza si distingue ancora una volta per l’eccellenza dei suoi prodotti e delle sue attività commerciali. Tra le migliori birre artigianali italiane vincitrici del concorso Birra dell’anno 2021 ce ne sono due realizzate dal birrificio caratese Birra Gaia. “Asabesi” si è aggiudicata il secondo gradino del podio nella categoria “Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone”, mentre la birra “Vineyard” ha conquistato i palati dei giudici in gara, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse“.

Il birrificio Birra Gaia di Carate è stato anche menzionato per la sua “Diecarà” nella categoria “Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea”. Premiate in occasione della prima giornata di Cibus, sul palco della sala Barilla presso Fiere di Parma, da Unionbirrai (l’associazione di categoria dei Piccoli Birrifici Indipendenti organizzatrice del concorso), le due birre proprio come tutta la produzione del birrificio caratese sono il risultato dell’unione tra le tecniche birrarie più raffinate e i più genuini sapori italiani e vantano un carattere forte che le rende subito riconoscibili.

“Siamo molto soddisfatti per questi riconoscimenti. Tutte le birre che produciamo sono frutto di passione, studio e ricerca delle materie prime. Ne abbiamo presentate 9 a questo concorso e ben 3 si sono fatte notare”, ha dichiarato Andrea Semilia, birraio di “Birra Gaia”.

“Per riuscire a creare una birra vincente bisogna innanzitutto selezionare accuratamente gli ingredienti. È fondamentale anche avere un’intesa con il produttore di vino con cui si collabora, e sistemare la ricetta a ogni produzione. È importante, per esempio, andare a ricercare l’uva indicata per la tipologia di birra che si intende realizzare e farsi dare il mosto nel momento giusto”, ha aggiunto Semilia.

