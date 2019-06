La società Fielmann finanzia il ripristino della fontana nella corte della Villa reale di Monza Il 16 giugno cerimonia di inaugurazione per il ripristino della fontana nella corte d’onore della Villa reale di Monza, finanziato dalla società Fielmann, che per l’occasione offrirà una visita gratuita alla Reggia.

L’azienda Fielmann ha finanziato i lavori di ripristino della fontana della corte d’onore alla Villa reale e per la sua inaugurazione ha deciso di regalare una visita gratuita alla Reggia a chiunque partecipi all’evento. «Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro» ha detto Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia, la società tedesca nel settore degli occhiali che ha aperto il negozio di Monza lo scorso febbraio. «Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre».

La cerimonia di inaugurazione è fissata per il 13 giugno, alle 16.30: sarà l’occasione in cui sarà offertà “alle famiglie monzesi, ma soprattutto ai piccoli cittadini, una visita guidata gratuita della Villa reale”. “L’azienda - si legge in una nota - ha da sempre un’attenzione green e si impegna in attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente: ogni anno infatti, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre un milione e mezzo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA