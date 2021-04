Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La sidreria da non perdere per Slow Food? La “Formenti” di Carate Secondo Slow Food una delle sidrerie da non perdere è la “Formenti” di Carate.

Freschissimo di pubblicazione, “Il mondo del sidro” di Slow Food Editore segnala tra i produttori artigianali da non perdere anche la “Sidreria Formenti” di Carate Brianza. Inserito nel Distretto del gusto ex Formenti, il marchio nato nel 2019 fonde le competenze di Marco Colzani, che trasforma sapientemente in succo le mele della Valtellina, e del Birrificio Menaresta con la sua lunga esperienza nei processi di fermentazione.

“Il mondo del sidro” è inserito nella collana “Manuali Slow” ed è uscito nel marzo 2021, firmato da Gabe Cook.

