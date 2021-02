Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La scuola di Verano regala le mascherine (troppo strette) del commissario Arcuri alla pediatria dell’ospedale di Desio L’istituto comprensivo di Verano ha donato al reparto di pediatria dell’ospedale di Desio le mascherine ricevute dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, troppo strette per i bimbi della primaria.

Dai bambini, per i bambini. Gli studenti dell’istituto comprensivo di Verano Brianza hanno regalato mascherine al reparto di pediatria dell’ospedale di Desio. La raccolta dei dispositivi di protezione è stata organizzata dal comitato genitori dell’istituto, che ha deciso di recuperare il materiale inviato dal commissario straordinario Domenico Arcuri nei primi mesi di scuola (le mascherine erano particolarmente strette per gli alunni della scuola primaria) e di indirizzarlo ad Asst Brianza. La consegna all’azienda socio sanitaria territoriale era già avvenuta in gennaio, seguita pochi giorni fa dalla donazione ufficiale destinata all’ospedale di Desio.

