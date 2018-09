La scomparsa dell’assessore Zamin: l’ultimo saluto di tutta Limbiate ai Giovi Lutto per l’amministrazione comunale e per tutta la città di Limbiate per la morte dell’assessore ai Servizi sociali e alla famiglia, a soli 54 anni. Nel pomeriggio di martedì 25 settembre, alle 15, l’ultimo saluto nella parrocchia del Sacro Cuore.

Il sorriso, la gentilezza, il rispetto per tutti erano i suoi tratti distintivi. Sempre. L’amministrazione comunale e tutta la città di Limbiate sono in lutto per la scomparsa dell’assessore Fabio Zamin. Cinquantaquattro anni, una famiglia numerosa, un impegno politico per la sua città sin da giovane, Zamin è scomparso dopo una lunga malattia domenica 23 settembre.

“Fabio lottava da oltre un anno contro una grave malattia, mantenendo sempre su questo una grande discrezione. Ci ha lasciato con quel senso di dignità che lo caratterizzava. Con lui Limbiate perde una persona leale e sincera, che si è sempre dedicata con passione all’impegno civile per la sua città, mettendo al primo posto il rispetto delle persone. Ai familiari, che con coraggio e forza hanno vissuto insieme a lui i mesi difficili della malattia, l’Amministrazione comunale esprime la propria vicinanza a nome della comunità e delle tante persone che Fabio conosceva e frequentava. Fabio Zamin una persona perbene” è il messaggio sulla home page del Comune. I funerali si terranno oggi, martedì 25 settembre, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Villaggio Giovi.

