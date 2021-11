“La scelta di Lea”, a Cavenago la presentazione del libro su Lea Garofalo, vittima della ’ndrangheta Serata per non dimenticare, si terrà mercoledì 24 novembre, all’auditorium Gino Bartali. Scritto da Marika Demaria, il libro racconta la storia della testimone di giustizia, uccisa dall’ndrangheta 12 anni fa.

Un serata per non dimenticare la scelta di Lea Garofalo. Si terrà mercoledì 24 novembre, all’auditorium Gino Bartali di Cavenago, in via San Giulio. Organizzata da Comitato Soci Coop Merate, Cornate d’Adda e Cavenago Brianza l’iniziativa prevede la presentazione del libro “La scelta di Lea”, scritto da Marika Demaria, che racconta la storia della testimone di giustizia, uccisa dall’ndrangheta 12 anni fa.

Interverranno l’autrice, il sindaco Davide Fumagalli, Laura Redaelli di Coop Lombardia e Valerio d’Ippolito di Libera Monza e Brianza. Ingresso libero, inizio ore 20.40.

