La Sardegna a Monza con “Sa die de sa Sardigna”: mostra e convegno del Circolo Il sodalizio presieduto da Salvatore Carta ha organizzato l’evento dedicato a re Mariano IV, giudice del giudicato di Arborea di Oristano, unico stratega che liberò la Sardegna dal giogo spagnolo aragonese.

Celebrata a Monza, sabato 1° maggio, “Sa die de sa Sardigna” con una mostra fotografica e un convegno dedicati a Mariano IV re giudice del giudicato di Arborea di Oristano, unico stratega che liberò la Sardegna dal giogo spagnolo aragonese. A organizzare, il Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate nella sala Grazia Deledda della Casa del Volontariato.

Oltre all’esposizione si è tenuta anche l’annuale assemblea dei soci del sodalizio sardo guidato dal presidente Salvatore Carta per fare il punto sul bilancio 2020 e soprattutto organizzare, nel 2021, le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda e i 95 anni da quando fu premiata con il Nobel per la Letteratura, qualche evento dedicato a Dante Alighieri per i 700 anni della morte e mostre di quadri del pittore di Orosei Alfonso Silba.

Il taglio del nastro della mostra da parte della poetessa di Gadoni, Ofelia Usai, e dello scrittore sardo di Lodine, Peppino Mureddu, e un buffet con delizie della Sardegna e della Brianza, hanno concluso la mattinata culturale del Circolo.

