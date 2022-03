La rivoluzione delle Sibille e non solo: le iniziative di Monza per la Giornata della donna Tutto il programma delle iniziative organizzate a Monza in occasione della Giornata internazionale della donna 2022, a partire dalla mostra “La rivoluzione delle Sibille”.

Monza si appresta a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un ricco programma di iniziative che si svilupperà per tutto il mese di marzo. Si comincia venerdì 4 con l’inaugurazione nel foyer del teatro Manzoni della mostra “La rivoluzione delle Sibille”. Ventisette pannelli allestiti da Fidapa Modoetia Corona Ferrea “racconteranno” la storia altrettante donne che hanno lasciato un segno visibile nella società con il loro impegno e le loro idee.

Sabato 5 marzo toccherà a quattro associazioni - Cadom (Centro aiuto donne maltrattate), QDonna, Arco Donna e Associazione Mosaico Interculturale- parlare del cammino delle donne verso la parità con un calendario di eventi accomunati dal titolo “Uno sguardo al futuro! Una voce per contare!” che si terranno dalle 11 alle 18 in arengario.

Domenica 6 il Centro documentazione residenze reali lombarde organizza alle 10 una visita guidata per le strade monzesi sul tema “Profumo di donna-Segni femminili in città”. La visita terminerà al Mulino Colombo dove è in corso la mostra «Nuove donne monzesi tra ‘800 e ’900». A Villa Tornaghi, in via Zanzi, 5, il 5 (17.30-20) e 6 marzo (17.30-19.30) si tiene la Mostra fotografica #iosonoio, con l’esposizione delle immagini finaliste del contest fotografico #iosonoio curata da Signore in circolo.

Si inaugura martedì 8 marzo al Binario 7 la mostra “Ogni mia casa” curata da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus in collaborazione con Cooperativa La Grande Casa per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Sempre l’8 marzo sarà all’ombra dell’Arengario il camper di Salute Donna dove (su prenotazione allo 02-6470452 o all’indirizzo mail [email protected]) si potranno effettuare visite senologiche gratuite. Altri appuntamenti animeranno la giornata di martedì 8: dalle 9.30 il Coworking del Centro Civico Silva invita le donne a condividere un pranzo o un caffè mentre alle 13 si potrà assistere online al laboratorio “Mani in pasta” per scoprire il cibo sano tenuto dalla Lilt. Prenotazione obbligatoria: [email protected] .

Alle 20 allo Sporting Club Monza il locale Soroptimist International Club propone “Una rete di donne nel mondo”, un incontro conviviale durante il quale Anna Maria Isastia presenterà il suo volume dedicato alle donne. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected] Un pensiero per le mamme con il Pink Aperitivo proposto da EasyMamma mercoledì 9 marzo alle 18.30 e la successiva presentazione del libro “Ragazzi, la mamma parte” alle 20.30 alla Libreria Tutti giù per terra alla presenza dell’autrice Paola Scaccabarozzi. Prenotazioni a: [email protected] .Si va a teatro sempre mercoledì 9 per assistere allo spettacolo ”Pulcinella suggeritore melodrammatico” in programma alle 21 al Binario 7 su iniziativa di Teatrando e Fidapa Modoetia Corona Ferrea.

Sempre al Binario 7 nelle serate dell’11 e 30 marzo alle 18.30 le socie fidapine del Corona Ferrea propongono due conferenze dedicate alle “Donne che diedero scacco”. Sono, inoltre, in distribuzione al prezzo di 15 euro i volumi fotografici realizzati dall’Amministrazione Comunali con la raccolta di immagini realizzate per le campagne visual #IoViRispetto del 2019 e La lotta alla violenzaè #Affarenostro del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA