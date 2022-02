La regina del burlesque abita a Giussano, ha fatto impazzire Bonolis durante “Avanti un altro” ed è stata “Miss Milf 2021” Si chiama Fernanda Pascarella, ha 45 anni, abita a Giussano ed è la regina del burlesque che ha fatto impazzire Paolo Bonolis in una puntata di “Avanti un altro”.

«Il burlesque è un’arte dove in quei 3 minuti sul palco puoi essere chiunque e ti senti la persona più bella e più ricercata al mondo. È una sorta di cura per imparare a piacersi nel proprio corpo e a star bene con sé stessi, facendo divertire gli altri». Così Fernanda Pascarella, giussanese 45enne, ha descritto la sua più grande passione, il burlesque, che con ironia e sensualità ha portato in scena anche sul palco di “Avanti un altro “, il noto programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, su canale 5. Concorrente di una puntata andata in onda a inizio febbraio, Fernanda si è presentata come impiegata di giorno e “Lady cats” di notte, attirando fin da subito l’attenzione del presentatore. La sua gara, purtroppo, non è durata molto. Dopo aver superato le prime domande del gioco, affiancata dal modello e attore svedese Daniel Nilsson, che ha la funzione di “bonus” e “amuleto” per i concorrenti in gara, ha perso la sfida alla “pariglia”.

Ma ha conquistato tutti con la sua ironia e la voglia di vivere e divertirsi. «È stata una fantastica esperienza anche se non ho vinto e non ho potuto accedere alla finale. Mi sono divertita tanto e sono riuscita ad essere me stessa sul palco perché dietro le quinte c’è davvero un ambiente positivo e famigliare. Tutta la produzione e il cast di “Avanti un altro” è formato da persone fantastiche e alla mano. Mi hanno fatto sentire a casa - ha commentato la giussanese-. Lo stesso Bonolis prima dell’inizio della trasmissione ci ha invitato a divertirci, augurandoci buona fortuna». Come ha raccontato sotto i riflettori televisivi, Fernanda, mamma di una ragazza di 17 anni e impiegata in una nota azienda specializzata in elaborazione delle buste paga, ha due grandi passioni: quella per il burlesque e quella per i gatti. Da qui il nome d’arte “Lady cats”.

«È un nome volutamente provocatorio, che mi rappresenta pienamente data la mia grande passione per i gatti. Ci vuole leggerezza nella vita soprattutto in questo periodo emergenziale che ci ha spento il sorriso. Sono salita sul palco di “Avanti un altro” con un unico grande obiettivo: sfatare il fatto che il burlesque sia sinonimo di spogliarello», ha raccontato. E ci è riuscita alla grande, quando, al termine del gioco, invitata dallo stesso Bonolis, ha allietato gli spettatori con una breve performance di burlesque in cui ha coinvolto anche il presentatore. «È stato tutto improvvisato e mi sono divertita molto. Ho cercato di smontare i tabù e demolire i pregiudizi che in Italia ci sono sul burlesque. Una brava ballerina di burlesque potrebbe togliere solo un guanto o una calza. È un’arte che non vuole corpi perfetti, magri, tonici. Al contrario, con piume, paillettes, reggicalze, corsetti, aiuta a ritrovare stima e consapevolezza della propria bellezza e della propria femminilità mettendo in gioco energie diverse”, ha spiegato Fernanda, che oltre a girare per l’Italia portando in scena spettacoli per far conoscere il burlesque, è anche una modella ed è stata “Miss Milf 2021”.

