Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

La Reggia racconta: una rubrica online per spiegare il tesoro di Monza “La Reggia racconta” è la nuova rubrica del CittadinoMB dedicata ai tesori del tesoro di Monza: online la prima puntata dedicata alla roggia della Pelucca.

“La Reggia racconta” è la nuova rubrica del CittadinoMB dedicata ai tesori del tesoro di Monza (clicca QUI). La Reggia è un patrimonio infinito, qualcosa di incontenibile tra due braccia: a farla scappare comunque si tenti di abbracciarla ci sono il tempo e lo spazio. Lo spazio per gli ettari che occupa e per le tante bellezze che li occupano, ciascuna con la sua storia e i suoi fantasmi - non necessariamente negativi. E poi il tempo, le storie e i nomi e le vicende che si sono stratificate nel corso di almeno tre secoli.

Il CittadinoMB ha deciso di ricordarle a tutti, sul sito del giornale che compie nel 2019 i suoi primi 120 anni di vita (10 anni invece per l’informazione online). Molti meno della Reggia, del parco e della Villa reale, di cui comunque il Cittadino è stato testimone. Online con “La Reggia racconta” per i lettori c’è la prima puntata: la roggia della Pelucca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA