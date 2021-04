La raccolta degli “Amici di Lollo” di Lissone: basta qualche tappo per far studiare 200 ragazzi in Uganda

Si chiama “Facciamoli crescere questi “tappi”” e ha l’obiettivo di completare tre aule nel villaggio di Nyakatooma. I tappi si possono portare alle sedi delle associazioni Alpini e Croce Verde Lissonese, al distaccamento dei vigili del fuoco e in molti negozi della città.