La protezione civile di Usmate Velate mette in sicurezza la Cassinetta

Sabato lavorativo per il gruppo di protezione civile di Usmate Velate. I volontari sono stati infatti all’opera in zona Cassinetta per mettere in sicurezza via Vittorio Emanuele. Rimossi alcuni rami che rappresentano un potenziale pericolo per l’incolumità di residenti, passanti, automobilisti e motociclisti in caso di forte maltempo. Il lavoro si sono svolti nell’arco dell’intera giornata di sabato 26 giugno. Contestualmente, anche il settore lavori pubblici è stato impegnato con proprio personale nella pulizia del verde pubblico che costeggia la strada.

