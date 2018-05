La proposta di matrimonio è a San Siro: il “cacciatore di stadi” di Limbiate incassa il sì di Eleonora Un limbiatese ha unito l’amore per la fidanzata alla passione per il calcio e il risultato è stato una proposta di matrimonio fatta allo stadio San Siro davanti a 50mila persone. Lei ha detto sì, lui ha nel mirino anche il record di stadi visitati nel mondo.

Ha unito il suo amore per la fidanzata alla sua passione per il calcio e il risultato è stato una proposta di matrimonio fatta allo stadio davanti a 50mila persone. Non è certo mancata la fantasia a Federico Roccio, 29enne di Limbiate che ha chiesto a Eleonora di convolare a nozze prima di Milan-Fiorentina a San Siro.

Lo ha fatto in modo senza dubbio originale e l’obiettivo è stato raggiunto in pieno visto che lei ha accettato con entusiasmo.

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli da Roccio che ha chiesto il permesso al Milan per poter mettere in atto il piano. Alle 17 di domenica, circa un’ora prima del fischio d’inizio, gli amici hanno srotolato uno striscione alle spalle della coppia con l’inequivocabile scritta “Mi vuoi sposare?” accompagnata da sette cuoricini. Il 29enne si è così inginocchiato e ha mostrato l’anello. L’intera scena è stata commentata dallo speaker dello stadio e, non appena è arrivato il sospirato “sì”, tutto il pubblico ha applaudito a scena aperta.

La scelta di fare la proposta di matrimonio in quel modo non è stata affatto casuale visto che per Federico Roccio lo stadio è un po’ la seconda casa. Il limbiatese residente al quartiere san Francesco infatti negli ultimi undici anni ha visitato ben 505 impianti in ben 30 nazioni.

«Se il Milan non avesse accettato di ospitare la mia proposta di matrimonio a san Siro – spiega – mi ero già organizzato per farla al Parco dei Principi di Parigi o al Celtic Park di Glasgow, il mio stadio preferito in assoluto. Ci sono voluti tre mesi e ho dovuto richiedere un po’ di permessi e autorizzazioni ma alla fine è andato tutto per il meglio».

La passione del 29enne, che nella vita di tutti i giorni fa il cuoco, è apprezzata anche dalla futura moglie, residente a Varedo, che non più tardi di dieci giorni fa lo ha accompagnato a Lione per assistere alla finale di Europa League tra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia. Roccio sta anche scrivendo un libro (“Il cacciatore di stadi”, titolo inequivocabile) e con due incontri del Mondiale in Russia già in agenda raggiungerà quota 31 paesi e 506 stadi visitati. Sarà una sorta di addio al celibato anticipato.

