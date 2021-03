Agrate Cinzia Saponaro ex presidente consiglio istituto (Foto by Michele Boni)

La presidente del consiglio d’istituto delle scuole di Agrate lascia in polemica: «Nessun dialogo con genitori e docenti» Cinzia Saponaro ha rassegnato le dimissioni: «Dopo 6 anni sono disillusa, non ci sono stati passi in avanti né progetti innovativi». La dirigente scolastica Maria Giordano. «Un fulmine a ciel sereno. Mancanza di dialogo: non condivido»

Cinzia Saponaro lascia a sorpresa l’incarico di presidente del consiglio d’istituto delle scuole di Agrate Brianza. Nei giorni scorsi si è dimessa ufficializzando la sua scelta con una lettera inviata alla preside Maria Giordano a capo dell’istituto comprensivo “Enzo Bontempi”.

«Sono ormai disillusa dopo sei anni in consiglio di cui tre come presidente – dice Saponaro -. In tutto questo tempo non ci sono stati passi in avanti e progetti innovativi tranne lo scorso anno quando c’era la preside Manueli Raneri. Soprattutto quello che manca è il dialogo con la componente genitori e la componente docenti. Sono onestamente stanca di essere spesso ritenuta un capro espiatorio. Ultimamente la scuola ci convocava solo per approvare i bilanci e i vari documenti che devono essere votati a norma di regolamento. Lascio così il mio incarico. Invece ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Simone Sironi e dell’assessore all’Istruzione Claudio Galli per l’impegno e l’attenzione profusa verso il mondo della scuola».

Sulle dimissioni di Saponaro è intervenuta la dirigente scolastico Maria Giordano. «Per me è stato un fulmine a ciel sereno perché non c’erano stati scontri o confronti con la presidente che lasciassero presagire le sue dimissioni – dice -. Capisco che il ruolo di referente del consiglio d’istituto soprattutto in questo periodo è gravoso. Se avessimo saputo di questa situazione prima avremmo potuto trovare delle soluzioni adeguate. Non condivido invece il fatto che all’interno del consiglio non ci sia dialogo. Mi dispiace per l’uscita di Saponaro che comunque si è sempre impegnata molto. Ora dovremmo provvedere alla sua surroga come consigliere e poi nominare un nuovo presidente». Tra l’altro, il consiglio d’istituto agratese, che ha durata triennale, terminerà il suo mandato tra qualche mese.

