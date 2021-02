La pioggia non ha fermato il ricordo dei martiri vimercatesi Il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e i vertici di Anpi hanni guidato la cerimonia a tappe che ha ricordato, nella mattinata di domenica 7 febbraio, i martiri vimercatesi uccisi nel febbraio del 1945.

La commemorazione dei martiri vimercatesi si è svolta nonostante la forte pioggia che si è abbattuta domenica 7 febbraio sulla Brianza. Il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e il presidente dell’Anpi (Associazione nazionlae partigiani d’Italia) di Vimercate Savino Bosisio hanno fatto tappa in piazza Martiri Vimercatesi, in via Baracca ad Arcore, al cimitero di Vimercate e in piazza Unità d’Italia portando degli omaggi floreali per ricordare i partigiani Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi e Iginio Rota caduti il 2 febbraio 1945.

La cerimonia in base alle restrizioni Covid è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate.

